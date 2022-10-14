В Ереван прибывает гражданская миссия ЕС - Тойво Клаар

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Ереван прибывает гражданская миссия ЕС.

Как передает Trend, об этом в пятницу в своем аккаунте в Twitter сообщил спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар.

"Цель миссии - мониторить ситуацию на границе с Азербайджаном и поддерживать нормализацию отношений двух стран", - написал Клаар.

Отметим, что вопрос размещения данной миссии нашел свое отражение в заявлении, принятом 7 октября по итогам четырёхсторонней встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном в Праге.

ЕС и Франция хотели создать пограничную мониторинговую миссию, которая будет действовать и на территории Азербайджана, и использовать ее, чтобы войти в регион. Азербайджан возразил против этого, и после высказанной твердой позиции было решено, что миссия будет действовать только на территории Армении. Азербайджан же будет сотрудничать с миссией в соответствии со своими интересами. Пограничная миссия будет способствовать укреплению доверия и внесет вклад в процесс делимитации границ.