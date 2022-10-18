Цель миссии ЕС в Армении - вытолкнуть Россию с Южного Кавказа – Сергей Марков

БАКУ /Trend/ - Цель миссии ЕС в Армении - вытолкнуть Россию с Южного Кавказа.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на своей странице в соцсетях написал в понедельник директор Института политических исследований Сергей Марков.

«Против России началась новая атака. Сегодня началось размещение наблюдателей от Евросоюза на границе Армении и Азербайджана. Так срочно, что сегодня перебрасывают их из Грузии. Понятно, что эти наблюдатели практически все военные и спецслужбы стран НАТО. Цель - вытолкнуть Россию с Южного Кавказа, в том числе выгнать российских миротворцев и выгнать российскую военную базу в Гюмри», - написал он.

Марков считает, что это совместный план Пашиняна и Макрона.

«Все наблюдатели будут только на территории Армении. Россия хотела, чтобы там были размещены наблюдатели ОДКБ, но Армения заблокировала наблюдателей от ОДКБ. Об этом был острый уже и публичный спор между Лавровым и главой МИД Армении», - добавил российский политолог.

Отметим, что ранее главы МИД 27 стран ЕС согласовали отправку гражданской миссии на армяно-азербайджанскую границу.

Совет принял решение направить до 40 экспертов ЕС по мониторингу вдоль армянской стороны международной границы с Азербайджаном с целью мониторинга, анализа и отчетности о ситуации в регионе.

Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель отметил, что чтобы обеспечить быстрое развертывание потенциала мониторинга ЕС, было решено, что к этому будут временно привлечены эксперты по мониторингу из состава миссии наблюдателей ЕС в Грузии.

Позднее Боррель сообщил, что гражданская миссия Евросоюза уже находится в Армении.

Мониторинговая миссия будет носить временный характер, и в целом продлится не более двух месяцев.

Отметим, что вопрос размещения данной миссии нашел свое отражение в заявлении, принятом 7 октября по итогам четырёхсторонней встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном в Праге.

ЕС и Франция хотели создать пограничную мониторинговую миссию, которая будет действовать и на территории Азербайджана, и использовать ее, чтобы войти в регион. Азербайджан возразил против этого, и после высказанной твердой позиции было решено, что миссия будет действовать только на территории Армении. Азербайджан же будет сотрудничать с миссией в соответствии со своими интересами. Пограничная миссия будет способствовать укреплению доверия и внесет вклад в процесс делимитации границ.