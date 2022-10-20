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ОБСЕ направляет в Армению команду по оценке потребностей

Армения Материалы 20 октября 2022 01:05 (UTC +04:00)
ОБСЕ направляет в Армению команду по оценке потребностей

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По приглашению правительства Республики Армения 21-27 октября ОБСЕ направит в страну команду по оценке потребностей, передает Trend со ссылкой на сайт ОБСЕ.

Цель визита команды – оценить ситуацию в некоторых приграничных районах в соответствии с мандатом и опытом ОБСЕ и в рамках ee комплексной концепции безопасности.

Техническая группа, состоящая из международных экспертов и представителей Секретариата ОБСЕ, посетит районы вдоль армяно-азербайджанской границы и проведет консультации с соответствующими национальными и местными заинтересованными сторонами, а также с международными партнерами на местах.

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