Затулину запретили въезд в Армению – СМИ

БАКУ/Trend/ - Власти Армении приняли решение запретить въезд в страну первого заместителя комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина.

Об этом во вторник пишет газета "Армянское время", ссылаясь на свои источники.

По информации газеты, Затулин считается в Армении нежелательной персоной, поскольку многократно публично "обвинял властей Армении в поражении во время 44-дневней войны".

Газета "Армянское время" принадлежит семье премьер-министра республики Никола Пашиняна.