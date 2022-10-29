Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что все международное сообщество считает Карабах частью Азербайджана, сообщает Trend в субботу со ссылкой на армянские СМИ.

Международное сообщество, все государства – без исключения, считают Карабах частью Азербайджана, сказал сегодня премьер-министр Никол Пашинян на 6-ом съезде партии «Гражданский договор».

«Если в мире есть страна, которая не считает Карабах частью Азербайджана, то пусть скажет об этом публично, кто-либо пусть не создает впечатления, что ситуация другая», - сказал он.