Фейковый «продовольственный дефицит» в Карабахе (ФОТОФАКТЫ)

БАКУ/Trend/ - С началом мирной акции протеста азербайджанцев в зоне временной дислокации российского миротворческого контингента в Карабахе против незаконной эксплуатации армянами полезных ископаемых Азербайджана, армянский сегмент соцсетей и СМИ Армении не перестают тиражировать фейковые новости о некоей «блокаде» Ханкенди и «продовольственном дефиците».

Сам премьер-министр Армении Никол Пашинян тоже решил не отставать от них в распространении ложных новостей и заявил сегодня, что якобы началась нехватка продовольствия в Карабахе «из-за блокировки» Лачинской дороги. Обвиняя Азербайджан в "блокаде", Пашинян утверждает, что гуманитарная ситуация в Карабахе остается крайне напряженной, хотя каждый день, иногда несколько раз в день по этой же самой дороге проезжают машины снабжения, гуманитарные конвои, кареты скорой помощи и есть множество фото и видео, подтверждающих это.

Тем временем, армяне в соцсетях выкладывают фото из Карабаха, где по их утверждениям люди «страдают от продовольственного кризиса», хотя на фото можно увидеть совершенно обратное: продуктов в магазинах и на рынках в изобилии. Таким образом, армпропаганда в очередной раз разоблачает свою же собственную ложь и ставит себя, по традиции, в смехотворное положение.