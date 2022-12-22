Захарова поставила Пашиняна на место

БАКУ/Trend/ - Российская миротворческая миссия выполняет свои обязательства по контролю обстановки в Лачинском коридоре.

Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о якобы неисполнении миротворцами своих задач.

"Я могу сказать обратное, свою миссию российские миротворцы выполняют", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Отметим, что с началом мирной акции протеста азербайджанцев в зоне временной дислокации российского миротворческого контингента в Карабахе против незаконной эксплуатации армянами полезных ископаемых Азербайджана, армянский сегмент соцсетей и СМИ Армении не перестают тиражировать фейковые новости о некоей «блокаде» Ханкенди и «продовольственном дефиците».

Сам премьер-министр Армении Никол Пашинян тоже решил не отставать от них в распространении ложных новостей и заявил сегодня, что якобы началась нехватка продовольствия в Карабахе «из-за блокировки» Лачинской дороги. Обвиняя Азербайджан в "блокаде", Пашинян утверждает, что гуманитарная ситуация в Карабахе остается крайне напряженной, хотя каждый день, иногда несколько раз в день по этой же самой дороге проезжают машины снабжения, гуманитарные конвои, кареты скорой помощи и есть множество фото и видео, подтверждающих это.