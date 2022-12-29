Пашинян потерял инстинкт самосохранения - российские СМИ об истерике в Ереване

БАКУ/Trend/ - Премьер-министр Армении Никол Пашинян потерял инстинкт самосохранения.
Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в материале, опубликованном в телеграмм-канале «Кремлевская прачка».
«Армяне продолжают нагнетать. Угрозы в адрес российских
миротворцев дополнились намерениями некоторых «особо одаренных»
деятелей заблокировать 102-ю военную базу в Гюмри. Игры с огнем
приобретают очень опасный оборот. Это свидетельствует о том, что у
кого-то в Ереване напрочь атрофировался инстинкт самосохранения.
Окружить российскую военную базу решил так называемый
«Национально-демократический полюс». В частности, соответствующее
заявление сделал один из руководителей движения – одиозный Ваге
Гаспарян. Надо помнить, что НДП представляет собой объединение
армянских радикалов с явно прозападной ориентацией. Они устраивали
митинги с призывами к выходу Армении из ОДКБ и построению некой
новой системы безопасности. И новая система, по всей видимости,
должна строиться, по их мнению, под патронажем Вашингтона», -
говорится в статье.
Как отмечается, тут не лишним будет упомянуть, что действующий армянский премьер Пашинян является учеником первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, который в своей политике также полностью ориентировался на Запад.
«В 1998 году он же являлся координатором предвыборного штаба еще одного западника Ашота Блеяна, посетившего, кстати, в свое время Баку в самый разгар карабахского конфликта. К чему все это и что имеем в сухом остатке? Пашинян с такими учителями также является абсолютно прозападной марионеткой. Просто он без зазрения совести апеллирует к союзническим отношениям с Россией в выгодном для себя ключе и лучше умеет мимикрировать при случае. В остальном, «агент Никол» целиком и полностью устремлен официально встать в ряды вассалов США. Но, когда премьер-министр Армении дает умалишенным радикалам молчаливый карт-бланш на угрозы в сторону российских военных – это уже даже для него перебор. Для Еревана 102-я военная база является гарантом самого существования армянского государства. Уход вооруженных сил России с этой территории будет выгоден Вашингтону, поскольку ослабит позиции Москвы в регионе. Для армян же это будет самоубийством. Что же такого наобещал вашингтонский обком, если руководство указанной закавказской республики предпочло окончательно продаться ему с потрохами и решается на катастрофические для себя провокации?» - говорится в материале.