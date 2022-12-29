БАКУ/Trend/ - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков похоронил надежды Армении, заявив сегодня, что для возможного привлечения международных сил необходимо согласие не только Армении, но и Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на INTERFAX.RU, на просьбу журналистов прокомментировать предложение премьера Никола Пашиняна, Песков ответил: "Международные миротворцы могут привлекаться, если на это есть согласие обеих сторон конфликта. И это не только Армения, но и Азербайджан".

Отметим, что сегодня на заседании кабинета министров премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что если РФ «не в состоянии обеспечить стабильность и безопасность» в Карабахе по объективным или субъективным причинам, «она должна инициировать обсуждение в Совете Безопасности ООН вопроса о наделении российских миротворческих сил мандатом Совбеза ООН» или отправку дополнительных многонациональных миротворческих сил в Карабах.