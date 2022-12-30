СМИ: Франция отказалась гарантировать безопасность Армении

БАКУ/Trend/ - Париж не может взять на себя роль гаранта безопасности Армении.

Как пишут армянские СМИ, об этом сказал Президент Франции Эммануэль Макрон, советуя при этом премьер-министру Армении Николу Пашиняну не выходить из ОДКБ.

Отмечается, что в ходе встречи с послами в Джермуке на прошлой неделе Пашинян признал, что Макрон предупредил его не выходить из ОДКБ, поскольку Париж не может взять на себя роль гаранта безопасности Армении.

Кроме того, посол Армении в США Лилит Макунц сообщила, что такой же призыв передал и госсекретарь США Энтони Блинкен.