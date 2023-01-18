Армения готова пойти на заключение мирного соглашение с Азербайджаном на основе достигнутых в Праге соглашений - Пашинян

БАКУ/Trend/ - Армения готова пойти на заключение мирного соглашение с Азербайджаном на основе достигнутых в Праге соглашений.

Как сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал в среду премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Отметим, что в заявлении, принятом в октябре прошлого года по итогам четырёхсторонней встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном в Праге, Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года, таким образом признав территориальную целостность и суверенитет друг друга.

Также, стороны подтвердили, что это станет основой для работы комиссий по делимитации границы.