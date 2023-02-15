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Полицейские из Германии будут патрулировать армяно-азербайджанскую границу

Армения Материалы 15 февраля 2023 22:24 (UTC +04:00)
Полицейские из Германии будут патрулировать армяно-азербайджанскую границу

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Пятнадцать полицейских из Германии примут участие в международной миссии по сохранению режима прекращения огня между Арменией и Азербайджаном, невооруженные правоохранители будут патрулировать границу с армянской стороны.

Как передает Trend со ссылкой на немецкие СМИ, об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Федеральный кабинет министров принял решение, что Германия примет участие в новой миссии ЕС в Армении (EUMA) вдоль интернациональной границы c Азербайджаном", - заявил он на брифинге.

Он уточнил, что в миссии EUMA примут участие "максимум" 15 немецких правоохранителей, а общее количество участвующих полицейских из разных европейских стран составит 100 человек.

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