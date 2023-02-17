Пашинян испугался встретиться с Президентом Ильхамом Алиевым в Мюнхене

БАКУ/Trend/ - Армения не будет участвовать в панельной дискуссии о безопасности на Южном Кавказе, которая пройдет 18 февраля в рамках Мюнхенской конференции.

Пашинян прилетел в Мюнхен для участия в конференции по безопасности - но в списке участников панельной дискуссии, посвященной безопасности на Южном Кавказе его имени нет.

Очевидно, Никол Воваевич слишком хорошо помнит, как три года назад он все-таки рискнул вступить в полемику с Президентом Ильхамом Алиевым, и был буквально деклассирован азербайджанским лидером.