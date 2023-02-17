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Пашинян испугался встретиться с Президентом Ильхамом Алиевым в Мюнхене

Армения Материалы 17 февраля 2023 11:57 (UTC +04:00)
Пашинян испугался встретиться с Президентом Ильхамом Алиевым в Мюнхене

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БАКУ/Trend/ - Армения не будет участвовать в панельной дискуссии о безопасности на Южном Кавказе, которая пройдет 18 февраля в рамках Мюнхенской конференции.

Пашинян прилетел в Мюнхен для участия в конференции по безопасности - но в списке участников панельной дискуссии, посвященной безопасности на Южном Кавказе его имени нет.

Очевидно, Никол Воваевич слишком хорошо помнит, как три года назад он все-таки рискнул вступить в полемику с Президентом Ильхамом Алиевым, и был буквально деклассирован азербайджанским лидером.

Пашинян испугался встретиться с Президентом Ильхамом Алиевым в Мюнхене
Пашинян испугался встретиться с Президентом Ильхамом Алиевым в Мюнхене
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