ЕС направит в Армению миссию в составе 100 человек на следующей неделе (Дополнено)

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БАКУ/Trend/ - На следующей неделе Евросоюз направит в Армению миссию в составе 100 человек.

Как сообщает Trend, об этом в своем Twitter-аккаунте написала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, 23 января 2023 года Европейский союз (ЕС) дал согласие на отправку очередной миссии на армяно-азербайджанскую границу.

Первоначальный мандат миссии будет рассчитан на два года, а ее оперативный штаб будет находиться в Армении. Руководить гражданскими операциями будет Стефано Томат, управляющий директор отдела гражданского планирования и поведения Европейской службы внешних связей (CPCC).

В ближайшем будущем будет назначен глава миссии, руководящий операциями на местах.