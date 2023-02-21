Варданяна погнали с «должности» в Карабахе

БАКУ /Trend/ - Криминальный олигарх Рубен Варданян, переброшенный в Карабахский регион Азербайджана из Москвы, лишается своей «должности» «госминистра» сепаратистов.

Сообщается, что ему уже даже найдена замена. Так, называющий себя «генпрокурором» Гурген Нерсисян объявил о том, что получил предложение занять «пост» Варданяна, но еще не принял окончательного решения.

По некоторым данным, сепаратисты объявят об этом в ближайшие дни.

Теперь перед провалившим свою позорную миссию Рубеном Варданяном стоит выбор: сбежать с территории Азербайджана в багажнике автомобиля миротворцев, забраться в машину Красного креста, или притвориться мешком с картошкой.

Отметим, что на Мюнхенской конференции по безопасности Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что мы готовы начать практические коммуникации с представителями армянской общины Карабаха.

«Но мы сможем приступить к этому только тогда, когда гражданин России, криминальный олигарх, человек, который занимался отмыванием денег в Европе, - Рубен Варданян – покинет нашу территорию», - сказал глава государства.