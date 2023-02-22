Цель миссии ЕС в Армении - вытеснить Россию из региона - сербское издание

БАКУ /Trend/ - Целью развертывания в Армении гражданской миссии ЕС является вытеснение России из региона Южного Кавказа.

Как передает в среду Trend, об этом говорится в статье сербской ежедневной газеты-таблоида "Новости".

Цитируя заявление министерства иностранных дел России, авторы статьи подчеркивают, что это является не чем иным, как геополитическим проектом, направленным против России, и добавляется, что миссия не улучшит ситуацию с безопасностью в регионе.

В статье отмечается, что Брюссель также проигнорировал критику этой инициативы со стороны Баку. На прошлой неделе глава азербайджанского парламента Сахиба Гафарова подчеркнула, что миссия может "помешать процессу нормализации" отношений между Баку и Ереваном.

"Москва настаивает на том, что только трехсторонние договоренности, достигнутые Азербайджаном, Россией и Арменией, могут служить основой для нормализации ситуации в регионе. Соглашения включают в себя демаркацию границ двух соседних стран, открытие транспортных путей и установление контактов между гражданскими группами, законодателями и религиозными лидерами двух стран", - говорится в статье.

Напомним, что гражданская миссия Евросоюза в Армении (EUMA) начала свою работу 20 февраля 2023 года. Ее целями заявлено содействие стабильности в приграничных районах Армении, налаживание сотрудничества на местах и обеспечение условий, способствующих усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном при поддержке ЕС.

По данным Еврокомиссии, исключительно гражданский персонал миссии будет состоять из 100 человек, включая около 50 гражданских наблюдателей.

Управляющий директор внешнеполитической службы ЕС по гражданскому планированию и поведению Стефано Томат будет выполнять функции гражданского командующего операцией, а Маркус Риттер будет руководить миссией.

Первоначальный мандат миссии охватывает два года.