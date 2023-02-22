МИД РФ разоблачил фейк по поводу визита армянского сепаратиста в Москву

БАКУ/Trend/ - МИД РФ разоблачил фейк армян по поводу визита армянского сепаратиста Сергея Газаряна, выдающегося себя за «главу МИД», в Москву, сообщает в среду Trend.

«Сергей Газарян находился на территории РФ в частных целях. Информацией о проведении им каких-либо встреч я не располагаю. Нет никаких оснований рассматривать их в каком-либо ином качестве кроме как личного. Ни о каком официальном статусе речь не идет и не может идти», - сказала глава пресс-службы МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга.

Отметим, что ранее в армянских СМИ появилась информация о том, что якобы Газарян совершил рабочий визит в Москву 12-16 февраля и провел встречи с представителями общественных, политических, экспертных кругов и армянской общины.