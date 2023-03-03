Армения помогает обойти санкции Запада - правительство США

БАКУ /Trend/ - Три министерства США - торговли, казначейства и юстиции - опубликовали трехстороннее заявление о характере признаков попыток обойти санкции против России.

Как сообщает в пятницу Trend, согласно документу, одной из наиболее распространенных тактик является использование сторонних посредников или пунктов перевалки, чтобы избежать ограничений.

Итак, выяснилось, что Армения используется для незаконного перенаправления товаров в Россию или Беларусь в обход западных санкций.

Отметим, что министерство торговли США с 1 марта ввело экспортные ограничения в отношении 37 компаний, которые могут быть причастны к "действиям, противоречащим интересам национальной безопасности и внешней политики США".