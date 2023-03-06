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Два американца способствовали незаконным поставкам военной техники через Армению (ВИДЕО)

Армения Материалы 6 марта 2023 14:42 (UTC +04:00)
Два американца способствовали незаконным поставкам военной техники через Армению (ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - Двое мужчин из американского штата Канзас были арестованы за незаконную отправку авиационной военной техники через Армению в Россию.

Как передает в понедельник Trend, об этом говорится в репортаже американского телеканала NewsNation.

Напомним, что 5 марта армянская сторона совершила очередную провокацию. По оперативным данным, армянская сторона осуществляла перевозки военного снаряжения, боеприпасов и личного состава из Республики Армения на территорию Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, по грунтовой дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу.

Также уже распространились кадры, свидетельствующие о незаконном использованием вышеупомянутой дороги со стороны Армении.

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