Провокатора Арама Габрелянова не впустили в Армению

БАКУ /Trend/ - Провокатора, российского медиамагната Арама Габрелянова не впустили в Армению.

Как передает Trend со ссылкой на армянские СМИ, по прибытии в Ереван Габрелянова попросили подождать, после чего заявили, что у него проблемы с паспортом.

В итоге выяснилось, что основатель холдинга "Ньюс Медиа" находится в списке нежелательных лиц.

Габрелянов прибыл в Ереван, чтобы прочитать лекцию в рамках тренинга для журналистов, который организовал экс-глава офиса второго президента Армении Виктор Согомонян.

Медиамагнат жестко критиковал власти Армении и обвинял их в антигосударственной позиции.

Ранее стало известно, что главреду медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян и первому заместителю комитета Госдумы по делам СНГ Константину Затулину правительство Армении также запретило въезд в страну.