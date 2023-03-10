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Еще один демарш в сторону России - Армения отказалась от квоты на должность заместителя генсека ОДКБ

Армения Материалы 10 марта 2023 14:27 (UTC +04:00)
Еще один демарш в сторону России - Армения отказалась от квоты на должность заместителя генсека ОДКБ

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БАКУ/Trend/ - Армения отказалась от квоты заместителя генерального секретаря ОДКБ, передает в пятницу Trend со ссылкой на армянские СМИ.

«Да, мы направили соответствующее предложение в ОДКБ», - сказал пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

Напомним, что это очередной демарш Армении в сторону России. Армения ранее отказалась проводить учения ОДКБ на своей территории в 2023 году. Как сказал тогда премьер республики Никол Пашинян, в сложившийся ситуации власти Армении считают проведение учений «нецелесообразным».

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