ОДКБ хочет или не хочет, но покидает Армению - Пашинян

БАКУ/Trend/ - ОДКБ хочет или не хочет, но покидает Армению, и это нас беспокоит.

Как сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал во вторник на пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«В 2022 году Генсек ОДКБ сказал мне, что в ОДКБ есть опасения, что Армения выйдет из организации. Я ответил, что эти опасения не к месту, но к месту другие опасения, которые есть в Армении, и они касаются того, что ОДКБ выйдет из Армении. И моя оценка такова, что желая того или не желая, ОДКБ выходит из Армении, и это нас беспокоит»,- сказал он.

Стоит отметить, что фактически Армения сделала несколько шагов, которые можно расценивать как начало выхода страны из этой организации.

Так, Ереван отказался проводить учения ОДКБ на своей территории в 2023 году. Как сказал тогда Пашинян, в сложившийся ситуации власти Армении считают проведение учений «нецелесообразным».

А недавно Армения отказалась от квоты заместителя генерального секретаря ОДКБ.

«Мы направили соответствующее предложение в ОДКБ», - сказал пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.