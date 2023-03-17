Армения проплатила бывшему генсеку НАТО его визит в Ереван

БАКУ /Trend/ - Визит бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена в Армению был оплачен правительством Армении.

Как сообщает Trend, со ссылкой на базу данных Регистра прозрачности ЕС, Расмуссен получил финансирование от Республики Армения. Точная сумма, полученная им, не разглашается.

Между тем Расмуссен, во время визита в Армению, заявлял о необходимости укрепления сотрудничества между страной и ЕС. Он также обвинил Азербайджан в так называемой "блокаде" дороги Лачин-Ханкенди, что якобы вызвало "гуманитарную катастрофу".