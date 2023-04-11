Минобороны Армении признало гибель 4 и ранение 6 военных

БАКУ /Trend/ - Минобороны Армении сообщило о гибели четырех и ранении шестерых своих военнослужащих в результате провокации армянских ВС.

Очевидно, что это официальные данные, озвученные властями Армении. Как показывает практика, и на этот раз армяне постепенно будут признавать свои многочисленные потери среди личного состава.

Отметим, что согласно сообщению минобороны Азербайджана, 11 апреля около 16:20 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Дыг Горисского района подвергли интенсивному обстрелу из разнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии в Лачинском направлении. Затем противник продолжал обстреливать азербайджанские позиции, используя минометы и крупнокалиберное оружие. В результате бдительности азербайджанских военнослужащих провокация армянской стороны была решительно пресечена, огневые позиции подавлены. В ходе ответных мер, предпринятых азербайджанской армией, подразделения вооруженных сил Армении понесли значительные потери.