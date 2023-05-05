Франция дала щелчок по носу армянам: Карабах – это Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Франция дала далеко не первый щелчок по носу Армении, где СМИ в отчаянии публикуют искаженные куски из интервью главы МИД этой страны Катрин Колонны относительно КПП Азербайджана на Лачинской дороге.

Но они упускают один важный момент - правда всегда всплывает наружу. Сегодня появилась видеонарезка из этого интервью Колонны France Inter, где она говорит, что Карабах является частью Азербайджана.

«Мы должны отличать ситуацию Армении и Азербайджана от ситуации Карабаха, который является населенным армянами анклавом в Азербайджане», - говорит глава МИД Франции.



Конечно же, в этой цитате Колонны не все идеально с точки зрения международного права. Но все же это первый шаг Франции, который показывает, что страна постепенно начинает прозревать.