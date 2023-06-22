Эскалация напряженности в отношениях с Азербайджаном может негативно повлиять на экономические показатели Армении – Moody’s

БАКУ /Trend/ - Эскалация напряженности в отношениях с Азербайджаном может негативно повлиять на экономические показатели Армении, передает в четверг Trend со ссылкой на агентство Moody’s.

Отмечается, что это может распространиться на внутреннюю политику, серьезно подорвав ее и отразившись на экономических и финансовых перспективах Армении.

"В частности, эта страна сталкивается с высокими геополитическими рисками, а небольшой объем экономики и средний уровень доходов ограничивают ее способность амортизировать потрясения. Кроме того, Армения также сталкивается с умеренным риском внешней уязвимости. Несмотря на то, что у страны в целом достаточные валютные резервы, в большинстве своем ее счет текущих операций демонстрирует дефицит", - говорится в материале.

Кроме того, Moody’s отмечает, что текущие проблемы Армении также связаны с коррупцией и пробелами в сфере обеспечения верховенства закона.

"Крупный объем банковской системы и по-прежнему высокий уровень долларизации создают проблемы для эффективности макропруденциальной и регуляторной политики, направленной на снижение рисков для финансовой стабильности", - сказали в агентстве.