Армяне собираются перенести экологически опасный металлургический завод в Араздеяне

БАКУ/Trend/ - Армяне собираются перенести строящийся в Араздеяне экологически опасный металлургический завод.

По сообщениям армянских СМИ, в качестве самого вероятного варианта рассматривается участок, примыкающий к городу Арарат.

Отметим, что правительство Азербайджана ранее потребовало от Армении приостановить строительство крупного металлургического завода, граничащем с Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджана.

Кроме того, ранее азербайджанские экологи направили премьер-министру Армении Николу Пашиняну открытое письмо, в котором были перечислены предприятия Армении, загрязняющие окружающую среду. В письме отмечалось, что разрушение экосистемы в результате продолжающихся операций по добыче представляет угрозу не только для окружающей среды Армении, но и для соседних стран и содержится призыв к Армении немедленно прекратить деятельность представляющих угрозу предприятий.

Было заявлено, что строительство нового металлургического завода в Араздеяне (Ерасх), который сооружается вопреки требованиям экологических норм и международных конвенций, должно быть остановлено. Потенциальное воздействие токсичных химических отходов этого металлургического завода на местную экосистему может быть огромным. Сброс отходов в Араз означает трагедию для обитающих в нем живых организмов и крупных хозяйств, использующих воду из этой реки для орошения. Загрязнение питьевой воды также может привести к распространению инфекционных заболеваний в приграничных районах. Это создаст серьезный кризис общественного здравоохранения как для Азербайджана, так и для Армении.