БАКУ /Trend/ - Полиция в Ереване жестко разгоняет протестующих.

Как передает во вторник Trend, согласно кадрам, распространившимся в социальных сетях, участники протеста перекрыли улицы на площади Республики.

Медики оказывают помощь нескольким пострадавшим в результате действий полицейских.

