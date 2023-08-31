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Главарь армянских сепаратистов Араик Арутюнян подал "в отставку"

Армения Материалы 31 августа 2023 13:03 (UTC +04:00)
Главарь армянских сепаратистов Араик Арутюнян подал "в отставку"

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ/Trend/ - Главарь армянских сепаратистов в Карабахе Араик Арутюнян подал "в отставку".

Отметим, что Араик Арутюнян обвиняется в четырех терактах против мирных жителей в Гяндже в октябре 2020 года.
Террор был совершен с территории Армении. В результате 26 мирных жителей погибли, 175 получили ранения. 4 октября Араик Арутюнян в своем аккаунте в социальной сети взял на себя ответственность за теракт. По факту возбуждено уголовное дело по различным статьям Уголовного кодекса, и Араик Арутюнян объявлен в розыск.

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