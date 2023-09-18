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Партия Пашиняна лидирует на выборах в Совет старейшин Еревана

Армения Материалы 18 сентября 2023 03:15 (UTC +04:00)
Партия Пашиняна лидирует на выборах в Совет старейшин Еревана

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Правящая партия Армении «Гражданский договор» лидирует на выборах Совета старейшин Еревана по итогам подсчета результатов голосования на 37 избирательных участках из 475, передает Trend со ссылкой на данные ЦИК Армении.

Согласно этим данным, «Гражданский договор» набирает 34.67% голосов избирателей, на втором месте партия «Национальный прогресс» с 18.19%, на третьем - блок «Мать-Армения» с 14.2%.

Другие политические силы не получили серьезной поддержки.

В Ереване 17 сентября прошли выборы в Совет старейшин, в ходе которых за пост мэра столицы Армении боролись 14 политических сил. Явка на выборах составила 28.46% от общего числа избирателей.

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