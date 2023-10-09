БАКУ/Trend/ - Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отказался принять участие в заседании Совета глав МИД СНГ, которое состоится 12 октября в Бишкеке (Кыргызстан).

Армению будет представлять заместитель министра иностранных дел.

Отметим, что до этого премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался ехать на саммит СНГ в Бишкек.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин сказал, что РФ рассматривает возможность проведения дискуссий на уровне министров иностранных дел РФ, Азербайджана и Армении 12 октября этого года в Бишкеке на полях мероприятий саммита СНГ.

Он отметил, что азербайджанская сторона дала принципиальное согласие.