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Пашинян не собирается впускать российских миротворцев в Армению

Армения Материалы 10 октября 2023 19:19 (UTC +04:00)
Пашинян не собирается впускать российских миротворцев в Армению

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ/Trend/ - Премьер-министр Армении Никол Пашинян не собирается впускать российских миротворцев в свою страну.

Так, он заявил, что если российские миротворцы в Карабахе оставят регион, то они должны вернуться в Россию, а не передислоцироваться в Армению.

Отметим, что глава пресс-службы МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что условия работы миротворцев в Карабахе изменились.

По ее словам, теперь деятельность российских миротворцев в Карабахе будет адаптирована с учетом последних событий.

"Миротворцы уже свернули ряд стационарных и временных наблюдательных пунктов. Принципиальные вопросы, касающиеся РМК, Москва будет обсуждать с Баку", - добавила она.

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