Армения не по-партнерски ведет себя в составе СНГ - Лукашенко

БИШКЕК /Trend/ - Армения не по-партнерски ведет себя в составе Содружества Независимых Государств (СНГ).

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе выступления в рамках заседание Совета глав государств СНГ в узком составе.

"Напомню, что главной целью создания СНГ было не допустить разрыва связей после развала Советского Союза. Сначала вышла из нашего объединения Грузия, де-факто с нами нет Украины. Большие вопросы по Молдове. Не всегда по-партнерски ведет себя, к сожалению, Армения", - отметил он.

Лукашенко подчеркнул, что за этим процессом нельзя спокойно наблюдать со стороны, добавив, что СНГ иначе "просто порвут на части".

Напомним, что 13 октября в Бишкеке состоялось заседание Совета глав государств СНГ в узком составе.