Пашинян обвинил Россию в попытках сменить власть в Армении

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Россию в попытках свергнуть правительство в Ереване, передает во вторник Trend.

"Наши союзники по безопасности публично призывали к свержению демократического правительства в Армении", - сказал он в ходе своего выступления в Европарламенте.

Он добавил, что именно "при бездействии российских миротворцев армяне покинули Карабах".

Напомним, что премьер-министр Пашинян ранее заявил, что не собирается впускать российских миротворцев в свою страну.

Так, он заявил, что если российские миротворцы в Карабахе оставят регион, то они должны вернуться в Россию, а не передислоцироваться в Армению.

Также, Пашинян отказался принять участие в саммите СНГ в Бишкеке, который состоялся 13 октября. В телефонном разговоре с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым он сообщил, что не сможет принять участие в мероприятии.