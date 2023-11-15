Армения получила пакет гарантий безопасности от США - против России

БАКУ/Trend/- США взяли на себя обязательство всесторонне поддержать Армению в случае оказания со стороны России давления или же введения ею эмбарго в отношении Армении, сообщают СМИ.

Как сообщается, согласно достигнутой договоренности, США обеспечат армянскую армию военной техникой, обмундированием и боеприпасами, и предоставят техническую поддержку органам безопасности этой страны, включая полиции.

Кроме того, отмечается, что Вашингтон будет обеспечивать поставку в Армению дизельного топлива и энергоносителей, а также ядерного топлива для АЭС «Мецамор». США также готовы предоставить техническую поддержку для управления и поддержания работы этой атомной электростанции.

По сообщениям СМИ, при необходимости американский спутниковый интернет будет в распоряжении армянских интернет-провайдеров.

Как отмечается, США также готовы помочь Армении в финансовой сфере. Так, если страна столкнется с дефицитом валюты в следствии возможных санкций со стороны РФ, Вашингтон готов его покрыть.

Сообщается, что США также поставят в Армению пшеницу и пшеничную муку, которую страна в настоящее время импортирует из России.

Конечно, же за все это «удовольствие» Армения тоже взяла на себя обязательства, которые подразумевают полный демарш против Москвы. Как ранее сообщали армянские СМИ, премьер-министр страны Никол Пашинян планирует кардинальное изменение в своем внешнеполитическом векторе, суть которого заключается в отказе от участия во всех организациях, в особенности ОДКБ, ЕАЭС, которых «не одобряет» запад, и выводе российских военнослужащих.

Что касается РФ, пока конкретных действий в связи с происходящими не наблюдается. Но ведь Ереван прекрасно понимает, что все рычаги в руках России, вся экономика Армении держится в основном на сотрудничестве с этой страной. Вряд ли Москва будет долго молча наблюдать за предательскими действиями Армении.