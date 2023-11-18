"Коммерсантъ" об отношениях Еревана и Москвы: Это деградация

БАКУ/Trend/ - В результате стагнации и даже деградации отношений Еревана с Москвой и впечатляющей активности Армении на западном направлении в связке со взаимностью со стороны Запада можно сказать, что Армения оказалась в уникальной ситуации.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в статье, опубликованной в российском издании "Коммерсантъ".

"Будучи в одних с Москвой альянсах (кроме ОДКБ, Армения входит еще и в Евразийский экономический союз), Ереван открыто говорит о своей заинтересованности в европейской интеграции и при этом предпринимает конкретные шаги для расширения присутствия Евросоюза на своей территории. В частности, в ближайшее время может быть увеличена численность мониторинговой миссии Евросоюза в Армении, которая наблюдает за ситуацией на армяно-азербайджанской границе", - говорится в материале.

Как отмечается, Ереван, не раз открыто выражавший недовольство ролью России в обеспечении безопасности в регионе, делает и другие весьма значимые шаги.

"Это и шаги от России, и шаги в направлении ЕС. Премьер-министр Никол Пашинян отказался участвовать в саммите Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который пройдет 23 ноября в Минске, а в октябре не полетел в Бишкек на саммит СНГ. В то же время 5 октября он участвовал в саммите Европейского политического сообщества в испанской Гранаде и 10 ноября — в Парижском форуме мира. В Париже, к слову, армянский лидер встречался не только с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, но и с прокурором МУС Каримом Ханом. Европейские площадки в целом стали основными для армянских чиновников", - говорится в статье.

В материале также делается намек на то, что у Армении много неопределенностей во внешней политике, в частности, в вопросе продвижения мирного процесса с Азербайджаном.

Так, в статье отмечается, что по словам посла Армении в России Вагаршака Арутюняна, армянская сторона заявляет, что не отказывается ни от каких предложений.

""Работа ведется". В переводе с дипломатического на русский это означает, что согласия Еревана на такую встречу пока нет", - подчеркивается в статье.

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