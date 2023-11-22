Мария Захарова: Бойкот Еревана ОДКБ не отвечает интересам армянского народа

БАКУ /Trend/ - Решения армянского руководства не участвовать в совместном заседании ОДКБ вызывает сожаление.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала сегодня в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова.

"Мы не считаем, что оно отвечает интересам армянского народа и будет способствовать укреплению безопасности и стабильности этой дружественной нам страны. В то же время, как мы понимаем, армянские коллеги не намерены блокировать работу уставных органов организации и препятствовать работе уже согласованных, уставных документов. По сути, это оставляет для Еревана открытые двери, позволяя присоединяться к последующей работе. Надеемся, что армянские коллеги воспользуются этой возможностью в недалеком будущем", - отметила она.

Захарова подчеркнула, что в России убеждены, что ОДКБ будет играть важную роль в обеспечении региональной стабильности на Южном Кавказе.

"Развертывание мониторинговой миссии ОДКБ на армяно-азербайджанской границе, решение о котором по прежнему находится на столе, стало бы весомым фактором в плане обеспечения безопасности Армении, в отличие от миссии ЕС, которая продолжает демонстрировать свою полную неэффективность и выполнять задачи, которые далеки от заявленных", - добавила она.

Напомним, что 14 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян во время телефонного разговора с президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил о своем решении не участвовать в заседании ОДКБ 23 ноября.

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