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Минобороны Казахстана разоблачило армянский фейк

Армения Материалы 24 ноября 2023 19:02 (UTC +04:00)
Минобороны Казахстана разоблачило армянский фейк

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - В соцсетях распространилась информация о якобы поставках Казахстаном военной техники в Армению.

Как передает Trend, в министерстве обороны РК эту информацию категорически опровергли.

“Распространяемая информация о якобы имевших место поставках казахстанского вооружения в Республику Армения не соответствует действительности. Кроме того, с 2022 года в Казахстане введен запрет на экспорт вооружения и военной техники. В этой связи просим граждан и средства массовой информации не реагировать на распространяемые слухи и доверять только официальным источникам информации”, - говорится в сообщении минобороны РК.

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