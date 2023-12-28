Рассуждать о целесообразности военной базы РФ на территории Армении вредно – Лавров

БАКУ/Trend/ - Российская военная база находится в Армении в соответствии с договором, рассуждать о ее целесообразности на территории республики вредно. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эксклюзивном интервью ТАСС по итогам 2023 года, передает Trend.

"Считаем вредными рассуждения на тему целесообразности нахождения 102-й российской военной базы на территории Армении. Договор о ее размещении там был заключен 16 марта 1995 года с опорой, в первую очередь, на национальные интересы и общую задачу наших государств по укреплению стабильности на Южном Кавказе", - указал министр.

Лавров отметил, что сегодня российские военные являются "ключевым элементом обеспечения мира в этом регионе"

Отметим, что ранее Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью The Wall Street Journal заявил, что Армения «не видит никаких преимуществ в продолжении присутствия российских военных на своей территории».

Он открыто заявил, что Россия «не выполнила свои обязательства» во время локальных антитеррористических мероприятий Азербайджана в Карабахе, в связи с чем Ереван ищет новых партнеров.