Берлин предложил Еревану финпомощь за антироссийские шаги - источники

БАКУ/Trend/ - Германия предложила Еревану финансовую помощь за антироссийские шаги.

Как передает в среду Trend, об сообщают российские СМИ со ссылкой на источники.

Отмечается, что Берлин заинтересован в скорейшем выводе российских пограничников с территории Армении.

Кроме того, по информации источников, Германия хочет, чтобы власти Армении провели зачистку своего государственного аппарата от дружественно настроенных по отношению к России лиц, включая люстрацию вооруженных сил, спецслужб и правоохранительных органов.

"Взамен Берлин предлагает оказывать Еревану финансово-техническую помощь, а также поддержку усилиям правительства Никола Пашиняна по удержанию карабахских армян от массовой эмиграции в страны Европейского союза", - отмечают источники.

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