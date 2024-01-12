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В МИД РФ прокомментировали нацистский марш в Ереване

Армения Материалы 12 января 2024 13:47 (UTC +04:00)
В МИД РФ прокомментировали нацистский марш в Ереване

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/Trend/ - Глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова прокомментировала нацистский марш, который прошел в начале января в Ереване.

«Мы видели эти кадры и с глубокой обеспокоенностью восприняли состоявшиеся 1 января в центре Еревана шествие группы фашиствующих молодчиков. Мы, конечно, удивлены, что армянские силы правопорядка никак не воспрепятствовали участникам сходки, которые буквально демонстрировали на камеру в присутствии СМИ свою ориентацию скидывая руки в нацистском приветствии. Сожаление вызывает отсутствие должной реакции властей Армении, правозащитных структур. Мы убеждены, что необходимо пресекать любые проявления нацизма», - сказала она.

Отметим, что 2 января в Ереване неонацисты провели марш в честь дня рождения армянского нациста Гарегина Нжде, который в последующем был осужден за сотрудничество с фашистским Рейхом. Они прошли маршем, зиговали и кричали "Зиг Хайл".

Армения по числу памятников, монументов и улиц, названных в честь гитлеровского преступника Гарегина Нжде занимает лидирующие позиции в мире.

В 2016 году в центре Еревана был установлен памятник нацисту Нжде. Помимо крупных центров как Гюмри, Гафан, память о Нжде сохраняют еще как минимум в семнадцати населенных пунктах. В Гюмри, второй по величине городе Армении, воздвигнут памятник в честь Нжде и названа улица, где, кстати по иронии судьбы находится российская военная база. В Гафане, также есть улица Нжде и мемориал, воздвигнутый в 2003 году.

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