Армения нуждается в новой конституции – Пашинян

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна нуждается в новой конституции.

"По моему мнению, а также по мнению ряда коллег, и высказываю это мнение для того, чтобы оно стало предметом более широкого обсуждения, Республика Армения нуждается в новой конституции, не в конституционных поправках, а в новой конституции", - сказал он в ходе встречи с сотрудниками министерства юстиции Армении.

Стоит отметить, что в преамбуле конституции Армении содержится ссылка на Декларацию независимости Армении, основой которой является «совместное решение» Верховных Советов Армянской ССР и так называемого «Нагорного Карабаха» от 1 декабря 1989 года о «воссоединении».

Это означает, что политика оккупации и территориальных претензий к Азербайджану на сегодняшний день закреплена в Армении на законодательном уровне. Тем самым получается, что подписание мирного договора и представление его текста к ратификации противоречат Основному закону страны.

Добавим, что это далеко не первый призыв премьера Армении изменить конституцию. Пашинян раскритиковал Декларацию о независимости Армении еще в августе 2023 года, в 33-ю годовщину ее принятия.

По словам Пашиняна, он неоднократно перечитывал текст декларации - как до войны 2020 года, так и после нее. Премьер Армении признался, что восприятие текста до и после войны существенно отличалось.

"Критический анализ текста декларации показывает, что мы в итоге выбрали такой дискурс и содержание, в основе которого лежит формула, превратившая нас в часть СССР. Речь идет о региональной среде и конфронтационном дискурсе, который должен был все время держать нас в состоянии конфликта с соседями", - заявил тогда Пашинян.