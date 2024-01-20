Баку и Ереван требуют взаимной гарантии того, что у них нет территориальных претензий друг к другу — Пашинян

БАКУ /Trend/ - Баку и Ереван требуют взаимной гарантии того, что у них нет территориальных претензий друг к другу, сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Выступление Пашиняна опубликовано на его странице в Facebook, сообщает Trend.

"Мы хотим дополнительных взаимных гарантий от Азербайджана, а Азербайджан от нас, что ни у нас, ни у них нет никаких скрытых территориальных претензий друг к другу", - отметил он.

Это рабочий процесс, который следует рассматривать как таковой, добавил Пашинян.

Ранее Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на Форуме «Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности», организованном Университетом АДА совместно с Центром анализа международных отношений, заявил, что Азербайджану нужны твердые гарантии, что в Армении больше не будет попыток реваншизма, потому что мы знаем, что происходит в Армении.

«Мы также осведомлены о наличии у Армении многочисленных плохих «советников» в некоторых европейских столицах. Мы бы хотели, чтобы между двумя странами вообще не было войны. А для этого должны быть гарантии», - сказал глава государства.