Захарова о стремлении Армении сблизиться с НАТО

БАКУ/Trend/ - Если кто-то хочет близости, то нужно понять, насколько это небезопасно и к каким последствиям это приведет.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала сегодня в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова, комментируя слова специального представителя НАТО на Южном Кавказе Хавьера Коломина о том, что внешняя политика Армении нацелена на близость с НАТО.

"Мы уже видели к чему приводит близость с НАТО - вовлеченности в конфликты, утрате суверенитета и независимости, подчинении воли чужому планированию во всех смыслах этого слова и во всех сферах, и самое главное, отсутствию возможности реализовать собственные национальные интересы", - отметила она.

По ее мнению, нужно открыть карту и посмотреть, в каком регионе, между какими соседями находится эта страна.

"Нужно все это проанализировать и понять, в чем же заключаются национальные интересы самой Армении, что выгодно, что приносит краткосрочную выгоду, что среднесрочную, что долгосрочную и из этого исходить, а не из посулов и обещаний", - добавила она.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!