Пашинян подтвердил, что собирается провести конституционный референдум

БАКУ /Trend/ - Армения сегодня должна урегулировать свои отношения с декларацией о независимости.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в эфире армянского Общественного телевидения.

«Где та точка, где тот момент, когда мы из негосударственного народа должны трансформироваться в государственный народ. Этот момент – конституционный референдум. Наш единственный инструмент – это разговор с народом», - сказал он.

Стоит отметить, что в преамбуле конституции Армении содержится ссылка на Декларацию независимости Армении, основой которой является «совместное решение» Верховного совета Армянской ССР и "верховного совета" так называемого «Нагорного Карабаха» от 1 декабря 1989 года о «воссоединении».

Это означает, что политика оккупации и территориальных претензий к Азербайджану на сегодняшний день закреплена в Армении на законодательном уровне. Тем самым получается, что подписание мирного договора и представление его текста к ратификации противоречат Основному закону страны.