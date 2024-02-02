БАКУ /Trend/ - Посольство США в Армении смягчило запрет на поездки своих сотрудников в приграничные с Азербайджаном города, сообщает в пятницу Trend.

Так, был сокращен список городов, которые не рекомендуется посещать сотрудникам посольства и их семьям без необходимости.

"Сотрудникам посольства США и членам их семей запрещены любые несущественные поездки в следующие места, что отражает ослабление ограничений с момента последнего уведомления: Гегаркуникский район к востоку от Вардениса; Сюникская область к востоку от Гориса; Сюникская область к югу от Капана; проезд через село Ерасх Араратской области разрешен, остановка запрещена", - говорится в сообщении посольства.

В посольстве добавили, что гражданам США "следует продолжать проявлять осторожность вблизи всех международных границ между Арменией и Азербайджаном".

Отметим, что список мест, запрещенных для посещения, сократился по сравнению с последним уведомлением посольства, которое было опубликовано 19 сентября 2023 года.

Так, из списка были исключены: Тавушский район восточнее Варагавана по трассе H37; Тавушский район восточнее Навура по трассе H36; поездка в Джермук, мимо Гетика в Вайоцдзорской области по дорогам H42 и H43, поездки в Карабах.