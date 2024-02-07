Захарова поставила армянского журналиста на место (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Глава пресс-службы МИД России Мария Захарова в ходе сегодняшней пресс-конференции поставила армянского журналиста-провокатора на место, сообщает в среду Trend.

Армянский журналист, начав с темы осквернения памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване, резко переключился на «регулярные факты осквернения памятников, могил героям ВОВ в Карабахе», якобы совершенные Азербайджаном.

«Если у вас есть материалы на этот счет, передайте их мне, я тогда прокомментирую», - ответила Захарова.

Отметим, что в соцсетях недавно появились кадры очередного армянского вандализма. На этот раз армяне решили оскорбить память детей блокадного Ленинграда.

В первом видео можно заметить, как армянский вандал выдергивает ленты с изображением российского флага из венков, бросает их на землю и топчет ногами.

А на втором видео он идет еще дальше - переворачивает венки, назвав при этом блокадных детей "фашистами" и утверждая, что "нет документов, подтверждающих это событие".