В МИД РФ ответили на претензии Пашиняна касательно призыва совершить госпереворот в Армении

БАКУ /Trend/ - Претензии премьер-министра Армении Никола Пашиняна касательно того, что Россия призывала к совершению госпереворота в Армении не имеют под собой никаких оснований.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала сегодня в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова, комментируя высказывания Пашиняна о том, что Россия напрямую призывала население Армении совершить госпереворот в стране.

«Претензии премьер-министра Армении не имеют под собой никаких оснований. Российские официальные лица никогда не допускали даже намёка на призыв к свержению законно избранных властей. Причем подобный подход мы исповедуем и в отношении нынешних властей в Ереване и в отношении предыдущих властей. У нас есть официальные отношения», - сказала она.