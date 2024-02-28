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В МИД РФ ответили на претензии Пашиняна касательно призыва совершить госпереворот в Армении

Армения Материалы 28 февраля 2024 16:47 (UTC +04:00)
В МИД РФ ответили на претензии Пашиняна касательно призыва совершить госпереворот в Армении

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Претензии премьер-министра Армении Никола Пашиняна касательно того, что Россия призывала к совершению госпереворота в Армении не имеют под собой никаких оснований.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала сегодня в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова, комментируя высказывания Пашиняна о том, что Россия напрямую призывала население Армении совершить госпереворот в стране.

«Претензии премьер-министра Армении не имеют под собой никаких оснований. Российские официальные лица никогда не допускали даже намёка на призыв к свержению законно избранных властей. Причем подобный подход мы исповедуем и в отношении нынешних властей в Ереване и в отношении предыдущих властей. У нас есть официальные отношения», - сказала она.

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