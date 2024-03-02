Армения хочет вступить в ЕС – финальный ход Еревана в развороте от России

БАКУ/Trend/ - В ближайшие дни Армения подаст заявку на то, чтобы стать кандидатом в члены Евросоюза, что фактически является финальным ходом Еревана в развороте от России.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на армянские СМИ, премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил членам партии, что принял решение, и в ближайшие дни, максимум в течение месяца, страна подаст заявку на то, чтобы стать кандидатом в члены ЕС.

Премьер-министр отметил, что "от России нет никаких надежд и ожиданий, а Запад может предоставить гарантии безопасности".

Очевидно, что Армения, которая раньше прилагала все усилия, чтобы усидеть на двух стульях, то есть быть одновременно ближе к Западу и России, теперь все же приняла решение сделать выбор (шаги, предпринимаемые официальным Ереваном в последнее время, антироссийские заявления, многочисленные демарши против Москвы).

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