Армения сама может охранять аэропорт Звартноц - Мирзоян

БАКУ /Trend/ - Армения сама может охранять аэропорт Звартноц.

Об этом сказал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Он отметил, что ранее участие российских пограничников в ряде пунктов, в том числе в аэропорту Звартноц, рассматривалось как поддержка обретшей независимость Армении.

"Сейчас мы считаем, что Армения институционально способна самостоятельно осуществлять пограничную охрану в аэропорту Звартноц, и мы предупредили об этом российскую сторону. Думаю, этого будет достаточно и вопрос будет решен. Конечно, мы благодарны российской стороне. Но мы больше не нуждаемся в поддержке российской стороны в пограничной службе в аэропорту Звартноц", - подчеркнул глава МИД.

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